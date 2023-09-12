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12 сентября, 11:30

Транспорт

Новости часа: выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве вырос на 50,6% – Собянин

Новости часа: выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве вырос на 50,6% – Собянин

Собянин сообщил об открытии в Москве центра разработки лекарств

Сергей Собянин рассказал, как преобразились парки и скверы на севере столицы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Собянин: за семь лет по МЦК было совершено 945 млн поездок

Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги празднования 876-летия Москвы

Собянин: около 3 млн человек приняли участие в праздновании 876-летия Москвы

Новости часа: Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

Новости часа: Собянин открыл новую автотрассу между Варшавским и Калужским шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве вырос на 50,6%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве планируется построить 39 станций метро в ближайшие 10 лет. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Более 30% московских старшеклассников начали учебный год в профильный классах. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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