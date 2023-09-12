Новости часа: выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве вырос на 50,6% – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве вырос на 50,6%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве планируется построить 39 станций метро в ближайшие 10 лет. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Более 30% московских старшеклассников начали учебный год в профильный классах. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.