Собянин осмотрел новостройку в Щукине по программе реновации

В Москве уже построено 205 домов по программе реновации. Среди них – жилой дом в Пехотном переулке в районе Щукино. В данный момент в него переселяется 141 семья. Сергей Собянин осмотрел новостройку.

Новоселы уже оценили преимущества. В доме, построенном по индивидуальному проекту, улучшена отделка квартир и мест общего пользования.

Как проходит переселение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.