Собянин осмотрел итоги работ по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи

Работы по благоустройству в Москве по плану этого года завершены уже на 98%. Об этом сообщил Сергей Собянин. 12 сентября мэр осмотрел результаты реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи.

Это исторически единая зона, а по факту – две большие зеленые территории. Теперь там сделали единый кольцевой пешеходный маршрут более чем на три километра. Обустроили места и для отдыха. В дизайне полагались на элементы 1950-х годов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.