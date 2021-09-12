Телеканал Москва 24 с 10-летием поздравил Сергей Собянин, пост есть на его странице ВКонтакте.

"Вас смотрят, слушают, читают и цитируют более 10 миллионов человек. Всегда первые там, где происходят самые важные события. Всегда на связи со зрителем – даже в подземке. Во время ЧМ-2018 именно вы показывали матчи в метро. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых интересных проектов!" – отметил мэр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

