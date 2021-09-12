Сергей Собянин поздравил телеканал Москва 24 с 10-летием. Об этом он сообщил на своей странице в ВКонтакте.

"Поздравляю с 10-летием "Москва 24"! Вас смотрят, слушают, читают и цитируют больше 10 миллиона человек. Вы стали голосом Москвы! Всегда первые там, где происходят самые важные события. Всегда на связи со зрителем – даже в подземке. Во время ЧМ-2018 именно вы показывали матчи в метро. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых интересных проектов!", – написал мэр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

