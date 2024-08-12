Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

12 августа, 15:45

Новости

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Новости часа: Собянин и Чернышенко осмотрели новые корпуса МГТУ им. Баумана

Новости часа: новые корпуса МГТУ им Баумана откроются в сентябре

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ им Баумана

Собянин: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Новости часа: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Собянин: свыше тысячи объектов социнфраструктуры возвели в Москве с 2011 года

Сергей Собянин открыл новый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин рассказал, каких роботов производят в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два корпуса общежитий для студентов построили в МГТУ имени Баумана. Они откроются в сентябре, рассказал Сергей Собянин.

Пешеходная галерея свяжет метро "Потапово" с остановкой наземного транспорта. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Потепление до 27 градусов обещают в Москве в субботу, 17 августа. О погодных условиях рассказали столичные синоптики.

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