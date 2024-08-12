Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два корпуса общежитий для студентов построили в МГТУ имени Баумана. Они откроются в сентябре, рассказал Сергей Собянин.

Пешеходная галерея свяжет метро "Потапово" с остановкой наземного транспорта. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Потепление до 27 градусов обещают в Москве в субботу, 17 августа. О погодных условиях рассказали столичные синоптики.