12 августа, 13:00Новости
Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МГТУ имени Баумана завершили основные работы по строительству новых корпусов. Они откроются в сентябре, рассказал Сергей Собянин.
Более 25 километров ВСМ Москва – Петербург пройдет по столице, сообщил столичный градостроительный комплекс.
Ночь на понедельник, 12 августа, в Москве стала самой холодной с начала месяца. Температура воздуха составила 9 градусов, отметили синоптики.