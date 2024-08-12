Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МГТУ имени Баумана завершили основные работы по строительству новых корпусов. Они откроются в сентябре, рассказал Сергей Собянин.

Более 25 километров ВСМ Москва – Петербург пройдет по столице, сообщил столичный градостроительный комплекс.

Ночь на понедельник, 12 августа, в Москве стала самой холодной с начала месяца. Температура воздуха составила 9 градусов, отметили синоптики.

