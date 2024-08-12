Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 13:00

Новости

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ им Баумана

Собянин: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Новости часа: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Собянин: свыше тысячи объектов социнфраструктуры возвели в Москве с 2011 года

Сергей Собянин открыл новый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин рассказал, каких роботов производят в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: церковь Воскресения в Пленницах отреставрируют в Москве

Новости часа: в Москве отреставрируют церковь Воскресения в Пленницах

Новости часа: свыше тысячи километров дорог возвели московские строители за 12 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МГТУ имени Баумана завершили основные работы по строительству новых корпусов. Они откроются в сентябре, рассказал Сергей Собянин.

Более 25 километров ВСМ Москва – Петербург пройдет по столице, сообщил столичный градостроительный комплекс.

Ночь на понедельник, 12 августа, в Москве стала самой холодной с начала месяца. Температура воздуха составила 9 градусов, отметили синоптики.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородтранспортобществопогодавидеоСтанислав Кулик
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика