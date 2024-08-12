Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

12 августа, 12:15

Новости

Собянин: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Собянин: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Новости часа: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Собянин: свыше тысячи объектов социнфраструктуры возвели в Москве с 2011 года

Сергей Собянин открыл новый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

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ОЭЗ "Технополис "Москва" стала крупнейшим центром разработки роботов. Кроме промышленных экземпляров, там создают и устройства для применения в быту, медицине и в исследованиях. Подробности в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Московские специалисты создали уникального робота-амфибию для ликвидации последствий аварий на затопленных объектах, в том числе на атомных станциях и в шахтах, дроны для освещения рабочих зон спасателей, роботов-манипуляторов для школьников и студентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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