Собянин: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

ОЭЗ "Технополис "Москва" стала крупнейшим центром разработки роботов. Кроме промышленных экземпляров, там создают и устройства для применения в быту, медицине и в исследованиях. Подробности в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Московские специалисты создали уникального робота-амфибию для ликвидации последствий аварий на затопленных объектах, в том числе на атомных станциях и в шахтах, дроны для освещения рабочих зон спасателей, роботов-манипуляторов для школьников и студентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.