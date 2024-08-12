12 августа, 11:45Новости
Новости часа: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ОЭЗ "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром, где резиденты конструируют роботов. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В эндоцентрах Москвы стали чаще выявлять рак на нулевой и ранней стадиях, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Синоптики заявили, что в Москве с начала августа выпала почти треть месячной нормы осадков.