Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

12 августа, 11:45

Новости

Новости часа: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Новости часа: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Собянин: свыше тысячи объектов социнфраструктуры возвели в Москве с 2011 года

Сергей Собянин открыл новый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин рассказал, каких роботов производят в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: церковь Воскресения в Пленницах отреставрируют в Москве

Новости часа: в Москве отреставрируют церковь Воскресения в Пленницах

Новости часа: свыше тысячи километров дорог возвели московские строители за 12 лет

Собянин подписал документ о реставрации церкви Воскресения в Пленницах

Собянин поздравил столичных строителей с профессиональным праздником

Собянин: Москва направляет силы и ресурсы в помощь Курской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ОЭЗ "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром, где резиденты конструируют роботов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В эндоцентрах Москвы стали чаще выявлять рак на нулевой и ранней стадиях, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Синоптики заявили, что в Москве с начала августа выпала почти треть месячной нормы осадков.

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