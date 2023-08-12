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По программе реновации на юго-западе Москвы готовы 33 дома

По программе реновации на юго-западе Москвы готовы 33 дома

Новости часа: на юго-западе Москвы готовы 33 дома по реновации – Собянин

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По программе реновации на юго-западе Москвы готовы 33 дома. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, сейчас заселение проходит в 32 домах. Порядка 200 москвичей начнут переселяться в последнюю новостройку в ближайшее время.

Градоначальник уточнил, что все квартиры выдаются с улучшенной планировкой. Дома удобно расположены. В Зюзине, например, новостройка находится всего в 4 минутах ходьбы от одноименной станции БКЛ.

Всего в юго-западном округе новое жилье получат более 115 тысяч человек из 520 домов. Сейчас ведется строительство 17 зданий, а еще 25 находятся в стадии проектирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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