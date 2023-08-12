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Общество

Новости часа: на юго-западе Москвы готовы 33 дома по реновации – Собянин

Новости часа: на юго-западе Москвы готовы 33 дома по реновации – Собянин

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Сергей Собянин утвердил проект планировки территории рядом со станцией Дмитровская МЦД-2

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юго-западе Москвы готовы 33 дома по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 500 столичных кафе и ресторанов присоединились к проекту "Московский завтрак", передает портал мэра и правительства Москвы.

Ночная дискотека пройдет на Московском урбанфоруме в "Лужниках" вечером 12 августа. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

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