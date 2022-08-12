Собянин: строительство станции БКЛ "Марьина Роща" вышло на финишную прямую

В Москве скоро достроят станцию "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро. Работы завершили на 97%. Об этом сообщил Сергей Собянин. Когда их закончат, станция станет частью крупного ТПУ.

Как она будет выглядеть? Что изменится для местных жителей? И почему считается самой сложной в строительстве из всех станций БКЛ? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.