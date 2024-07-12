Новости часа: в этом году в Москве будет введено в эксплуатацию 95 км дорог

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 95 километров дорог планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

12 проектов комплексного развития территорий реализуют на юге столицы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

13 и 14 июля в столице ожидается 30-градусная жара, пишет портал мэра и правительства Москвы.

