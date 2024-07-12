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Новости

Новости

12 июля, 13:45

Новости

Новости часа: в этом году в Москве будет введено в эксплуатацию 95 км дорог

Новости часа: в этом году в Москве будет введено в эксплуатацию 95 км дорог

Собянин: инвесторы получили от города 46 земельных участков по льготной аренде

Собянин: южный участок МСД будет достроен до конца года

Новости часа: 7,5 тыс семей получили новые квартиры по реновации на западе Москвы

Собянин: 7,5 тыс семей получили новые квартиры по реновации на западе Москвы

Собянин: в этом году в Москве будет введено в эксплуатацию 95 км дорог

Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный пешеходный мост в центре Москвы

Мэр Москвы: три новые пересадки откроются на БКЛ до конца года

Сергей Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне

Собянин открыл новый мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 95 километров дорог планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

12 проектов комплексного развития территорий реализуют на юге столицы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

13 и 14 июля в столице ожидается 30-градусная жара, пишет портал мэра и правительства Москвы.

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