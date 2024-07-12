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12 июля, 13:30

Новости

Собянин: инвесторы получили от города 46 земельных участков по льготной аренде

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Москва предоставила инвесторам 46 участков под строительство производств. Для них действует льготная ставка один рубль в год. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мера поддержки действует в Москве с 2022 года. Она снижает затраты на создание производства и позволяет в максимально короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции. Всего по льготной ставке выделили более 200 гектаров земли в разных районах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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