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Спорт

Новости часа: Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации стадиона "Авангард" в ВАО

Новости часа: Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации стадиона "Авангард" в ВАО

Новости часа: Собянин рассказал о формировании социальной инфраструктуры в районах Москвы

Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации стадиона "Авангард" в ВАО

Новости часа: Собянин рассказал о завершении реконструкции стадиона "Авангард"

Собянин оценил итоги комплексной реставрации и благоустройства стадиона "Авангард"

Новости часа: Собянин рассказал об открытии пяти реконструированных городских поликлиник

Новости часа: предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию – Песков

Собянин рассказал, как преобразились столичные дворы с учетом пожеланий горожан

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции конечной станции МЦД-3 в Зеленограде

Новости часа: Собянин утвердил проект планировки территории у северного участка МЦД-3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На стадионе "Авангард" отреставрировали исторический вход с колоннадой и трибуны. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Три месячные нормы осадков выпали в Туапсинском районе на Кубани в ночь на 12 июля. Об этом рассказали местные власти.

В РФ вырос спрос на курорты Краснодарского края, несмотря на непогоду. Об этом сообщили туроператоры.

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