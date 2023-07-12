Новости часа: Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации стадиона "Авангард" в ВАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На стадионе "Авангард" отреставрировали исторический вход с колоннадой и трибуны. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Три месячные нормы осадков выпали в Туапсинском районе на Кубани в ночь на 12 июля. Об этом рассказали местные власти.

В РФ вырос спрос на курорты Краснодарского края, несмотря на непогоду. Об этом сообщили туроператоры.