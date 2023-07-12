Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:45

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о завершении реконструкции стадиона "Авангард"

Новости часа: Собянин рассказал о завершении реконструкции стадиона "Авангард"

Собянин оценил итоги комплексной реставрации и благоустройства стадиона "Авангард"

Новости часа: Собянин рассказал об открытии пяти реконструированных городских поликлиник

Новости часа: предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию – Песков

Собянин рассказал, как преобразились столичные дворы с учетом пожеланий горожан

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции конечной станции МЦД-3 в Зеленограде

Новости часа: Собянин утвердил проект планировки территории у северного участка МЦД-3

Собянин рассказал, каким будет трехуровневый городской вокзал в Зеленограде

Собянин: благоустройство набережных острова Балчуг вдохнуло в них новую жизнь

Собянин поздравил московских учеников с победой в конкурсе "Молодые дарования России"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию знакового для столицы стадиона "Авангард" закончили в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для беременных и родителей в декрете. Заемщики смогут обратиться к кредитору с требованием изменить условия кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой.

Пожар произошел в Дзержинске на территории завода, пострадавших нет. Об этом рассказали в МЧС.

Читайте также
мэр МосквыгородэкономикапроисшествияпожарвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика