Новости часа: Собянин рассказал о завершении реконструкции стадиона "Авангард"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию знакового для столицы стадиона "Авангард" закончили в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для беременных и родителей в декрете. Заемщики смогут обратиться к кредитору с требованием изменить условия кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой.

Пожар произошел в Дзержинске на территории завода, пострадавших нет. Об этом рассказали в МЧС.