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Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции конечной станции МЦД-3 в Зеленограде

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции конечной станции МЦД-3 в Зеленограде

Новости часа: Собянин утвердил проект планировки территории у северного участка МЦД-3

Собянин рассказал, каким будет трехуровневый городской вокзал в Зеленограде

Собянин: благоустройство набережных острова Балчуг вдохнуло в них новую жизнь

Собянин поздравил московских учеников с победой в конкурсе "Молодые дарования России"

Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу года – Собянин

Сергей Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3"

Новости часа: Собянин рассказал о количестве выпущенных машин "Москвич" с 2022 года

Новости часа: Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич"

Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию конечной станции МЦД-3 в Зеленограде завершат к осени. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Жители 99 домов начали переселение по программе реновации в июне. Об этом заявил министр правительства Москвы Максим Гаман.

Более 30 пространств Московского урбанистического форума откроют в "Лужниках". Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

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