Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции конечной станции МЦД-3 в Зеленограде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию конечной станции МЦД-3 в Зеленограде завершат к осени. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Жители 99 домов начали переселение по программе реновации в июне. Об этом заявил министр правительства Москвы Максим Гаман.

Более 30 пространств Московского урбанистического форума откроют в "Лужниках". Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.