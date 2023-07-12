Новости часа: Собянин утвердил проект планировки территории у северного участка МЦД-3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Утвержден проект планировки территории у северного участка МЦД-3. Об этом сообщил Сергей Собянин, отметив, что реконструкцию железнодорожной станции Зеленоград-Крюково завершат уже к осени.

Девять поселков Туапсинского района Кубани подтоплены из-за ливней, местами ввели режим ЧС. Об этом заявил оперштаб.

13 июля станет самым холодным днем в Москве за месяц. Таковы данные синоптиков.