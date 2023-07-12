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Новости

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Общество

Новости часа: Собянин утвердил проект планировки территории у северного участка МЦД-3

Новости часа: Собянин утвердил проект планировки территории у северного участка МЦД-3

Собянин рассказал, каким будет трехуровневый городской вокзал в Зеленограде

Собянин: благоустройство набережных острова Балчуг вдохнуло в них новую жизнь

Собянин поздравил московских учеников с победой в конкурсе "Молодые дарования России"

Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу года – Собянин

Сергей Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3"

Новости часа: Собянин рассказал о количестве выпущенных машин "Москвич" с 2022 года

Новости часа: Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич"

Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3"

Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении памятников истории и культуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Утвержден проект планировки территории у северного участка МЦД-3. Об этом сообщил Сергей Собянин, отметив, что реконструкцию железнодорожной станции Зеленоград-Крюково завершат уже к осени.

Девять поселков Туапсинского района Кубани подтоплены из-за ливней, местами ввели режим ЧС. Об этом заявил оперштаб.

13 июля станет самым холодным днем в Москве за месяц. Таковы данные синоптиков.

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