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Собянин рассказал, каким будет трехуровневый городской вокзал в Зеленограде

Собянин рассказал, каким будет трехуровневый городской вокзал в Зеленограде

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Утвержден проект планировки территории, прилегающей к северному участку МЦД-3 от площадки особой экономической зоны "Алабушево" до станции Малино. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как отметил мэр столицы, к осени планируется закончить реконструкцию железнодорожной станции Зеленоград-Крюково. Она будет конечным пунктом МЦД-3. После завершения работ в Зеленограде появится уникальный современный трехуровневый вокзал. Там будет пассажирский терминал, три платформы и широкий подземный переход.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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