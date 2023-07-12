Собянин: благоустройство набережных острова Балчуг вдохнуло в них новую жизнь

Благоустройство набережных острова Балчуг вдохнуло в них новую жизнь. О том, как их делают комфортными для пешеходов, показал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр столицы поделился фотографиями, как выглядели улицы до и после благоустройства. На острове Балчуг, расположенном в центре столицы, отремонтировали дороги, создали газоны, высадили деревья, сделали пешеходные зоны и установили новое освещение.

Всего на Балчуге благоустроили пять набережных, а также Репинский сквер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.