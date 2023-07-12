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Собянин поздравил московских учеников с победой в конкурсе "Молодые дарования России"

Собянин поздравил московских учеников с победой в конкурсе "Молодые дарования России"

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Ученики столичных школ искусств одержали целый ряд побед на общероссийском конкурсе "Молодые дарования России". Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил школьников с достижениями и пожелал им большого творческого пути.

Также мэр столицы отметил труд педагогов, которые вкладывают в каждого ребенка часть своей души. Всего столичным ученикам удалось занять 22 призовых места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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