Собянин поздравил московских учеников с победой в конкурсе "Молодые дарования России"

Ученики столичных школ искусств одержали целый ряд побед на общероссийском конкурсе "Молодые дарования России". Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил школьников с достижениями и пожелал им большого творческого пути.

Также мэр столицы отметил труд педагогов, которые вкладывают в каждого ребенка часть своей души. Всего столичным ученикам удалось занять 22 призовых места.

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