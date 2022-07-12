Пассажиры совершили около 33 миллионов поездок по новому участку БКЛ столичного метро

За полгода по новому участку Большой кольцевой линии метро пассажиры совершили около 33 миллионов поездок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Речь идет о десяти новых станциях БКЛ от "Каховской" до "Терехово". Они открылись в начале декабря 2021 года, а теперь Сергей Собянин рассказал о том, как они повлияли на транспортную ситуацию в городе.

По словам мэра, время в пути для жителей прилегающих районов сократилось до 45 минут в день. Стало свободнее на радиальных линиях, например, на Солнцевской и Серпуховско-Тимирязевской. В перспективе с БКЛ можно будет сделать больше 45 пересадок на радиусы метро, а также на МЦК и МЦД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.