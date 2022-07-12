Собянин рассказал о развитии района Выхино-Жулебино

Поездки на общественном транспорте станут еще комфортнее для жителей одного из крупнейших районов Москвы – Выхино-Жулебино. О развитии транспортной инфраструктуры рассказал Сергей Собянин.

По его словам, уже многое сделано для того, чтобы наладить трафик. Одним из важных решений стало продление Таганско-Краснопресненской линии метро. Кроме того, на линию пустили поезда большей вместимости и предложили пассажирам скидку во внепиковые часы.

На очереди открытие МЦД-3 и реконструкция метро "Выхино". На его месте появится современный транспортно-пересадочный узел. Москвичи смогут с комфортном пересаживаться на наземный транспорт и электрички.

ТПУ предусматривает создание огромного терминала с зоной отдыха. Для удобства пассажиров откроют объекты попутного сервиса, установят лифты и эскалаторы. Оставить машину можно будет на перехватывающей парковке. Основные работы по развитию ТПУ планируют завершить в 2025 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.