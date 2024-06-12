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12 июня, 16:30

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Собянин рассказал о расширении программы стимулирования создания МПТ

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Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) продолжает расширяться, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Теперь льготы можно получить при строительстве соцобъектов за пределами участков, которые входят в один проект с льготной жилой застройкой.

Главное условие – поликлиники, детсады и школы должны быть расположены в шаговой доступности от новостроек, а жители должны иметь возможность их использовать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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