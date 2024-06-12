Собянин: московские производители наращивают объемы выпуска продукции для детей

Столичные производители наращивают объемы производства детских товаров, с помощью которого дети изучают естественные и точные науки, основы программирования, технологии и беспилотные системы.

Сергей Собянин сообщил, что производители выпускают вдобавок специальные интерактивные комплексы для детских садов и досуговых центров, которые необходимы для развития интеллекта и выявления творческих способностей детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

