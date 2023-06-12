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Транспорт

Более 100 тыс москвичей воспользовались социальным такси с начала года – Собянин

Более 100 тыс москвичей воспользовались социальным такси с начала года – Собянин

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Более 100 тысяч пассажиров уже воспользовались социальным такси в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Служба "Социальное такси" работает в Москве с 2017 года. Она помогает маломобильным пассажирам с комфортом добираться до важных мест: больниц, образовательных учреждений, аэропортов, вокзалов.

В службе на специализированном транспорте работают подготовленные водители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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