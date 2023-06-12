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Экономика

Новости часа: более 9 млн записей Главархива столицы расшифровали с помощью нейросети

Новости часа: более 9 млн записей Главархива столицы расшифровали с помощью нейросети

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России

Собянин сообщил о завершении реконструкции Фрунзенского газопровода-дюкера

Собянин рассказал о развитии парка "Братеевская пойма"

Собянин рассказал о работе первого центра развития компетенций "Волонтеры Москвы"

Собянин рассказал, как сохраняют памятники архитектуры в столице

Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в Зеленограде

Собянин поздравил московское предприятие "Пульсар" с 70-летием

Собянин пригласил москвичей на праздник спорта 1 июля в "Лужники"

Собянин рассказал о планах по развитию районов на севере столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 9 миллионов страниц архивных записей Главархива Москвы расшифровали с помощью нейросетей. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Газпром возобновил поставки по "Турецкому потоку". Об этом сообщила пресс-служба компании.

ВСУ выпустили 11 "натовских" снарядов по Донецку и Александровке. О новых обстрелах рассказали местные власти.

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