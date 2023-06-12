Новости часа: более 9 млн записей Главархива столицы расшифровали с помощью нейросети

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 9 миллионов страниц архивных записей Главархива Москвы расшифровали с помощью нейросетей. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Газпром возобновил поставки по "Турецкому потоку". Об этом сообщила пресс-служба компании.

ВСУ выпустили 11 "натовских" снарядов по Донецку и Александровке. О новых обстрелах рассказали местные власти.