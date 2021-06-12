Собянин продлил выходные, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19

Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве. Об этом сообщается в блоге на персональном сайте мэра.

Мэр подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для сотрудников.

Собянин отметил, что за последнюю неделю ситуация с распространением COVID-19 в столице усложнилась, в связи с чем городу необходимо вновь перепрофилировать койки в городских стационарах. Градоначальник также указал на важность вакцинации с целью преодолеть пандемию.

