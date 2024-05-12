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Новости

12 мая, 12:30

Новости

Сергей Собянин анонсировал второй ежегодный фестиваль "Конное достояние России"

Сергей Собянин анонсировал второй ежегодный фестиваль "Конное достояние России"

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Второй ежегодный фестиваль "Конное достояние России" летом и осенью 2024 года пройдет на пяти площадках Москвы. Сергей Собянин уже подписал соответствующее постановление.

Жители столицы увидят 13 пород лошадей: от русской до арабской. Также для гостей мероприятия подготовят анимационные танцевальные программы, подвижные и интерактивные игры, викторины и тематические мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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