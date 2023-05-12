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Собянин пригласил москвичей на спортивные площадки ВДНХ

Собянин пригласил москвичей на спортивные площадки ВДНХ

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На ВДНХ стартовал новый спортивный сезон. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

На выставке открыто множество площадок для игр и работают спортивные клубы. Например, каждый день можно играть в настольный теннис и бадминтон. По воскресеньям – китайская гимнастика "Оздоровительный цигун". А йога, растяжка, функциональные и танцевальные тренировки будут проходить каждую субботу и воскресенье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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