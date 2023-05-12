Новости часа: Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником. Мэр заявил, что в столичных медучреждениях работают около 50 тысяч работников.

Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 15 мая. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Decathlon получил разрешение на продажу нескольких магазинов в РФ. Об этом сообщили в Минпромторге.