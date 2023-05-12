Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Экономика

Новости часа: Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Новости часа: Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Собянин рассказал, как IT-компании Москвы выходят на зарубежные рынки при поддержке МЭЦ

Собянин сообщил о первой операции по пересадке сердца в Боткинской больнице

Новости часа: в Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца

Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Собянин поздравил столичных медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Новости часа: Собянин подвел итоги II Московской недели интерьера и дизайна

Собянин рассказал об итогах II Московской недели интерьера и дизайна

Собянин рассказал об итогах Московской недели интерьера и дизайна

Собянин: число путей между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником. Мэр заявил, что в столичных медучреждениях работают около 50 тысяч работников.

Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 15 мая. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Decathlon получил разрешение на продажу нескольких магазинов в РФ. Об этом сообщили в Минпромторге.

Читайте также
мэр МосквыгородЖКХбизнесэкономикавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика