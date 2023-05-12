Собянин рассказал, как IT-компании Москвы выходят на зарубежные рынки при поддержке МЭЦ

Столичные IT-компании выходят на зарубежные рынки при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ). Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, российское программное обеспечение и оборудование закупают Сербия, ЮАР, Египет, Арабские Эмираты, Индия и Саудовская Аравия.

IT-разработки касаются разных сфер жизни. Например, одна из компаний продвигает сервис для страховщиков. Искусственный интеллект рассчитывает ущерб после аварии по фотографии.

Более чем за пять лет Московский экспортный центр поддержал сотни столичных IT-предприятий. Центр работает по принципу одного окна. Московские предприниматели могут обратиться в него и бесплатно получить поддержку в области экспортной деятельности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.