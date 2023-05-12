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Спорт

Новости часа: в Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца

Новости часа: в Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца

Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Собянин поздравил столичных медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Новости часа: Собянин подвел итоги II Московской недели интерьера и дизайна

Собянин рассказал об итогах II Московской недели интерьера и дизайна

Собянин рассказал об итогах Московской недели интерьера и дизайна

Собянин: число путей между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят

Новости часа: Собянин рассказал об обновленном Южном речном вокзале

Собянин рассказал об обновленном Южном речном вокзале

Новости часа: в столичном "Банке технологий" собрали более 400 инновационных разработок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца. Как отметил Сергей Собянин, врачи спасли жизнь пациента.

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил отстранение россиян. Об этом решении сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Сезонные отключения горячей воды в Москве начнутся с 15 мая. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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