Новости часа: в Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца. Как отметил Сергей Собянин, врачи спасли жизнь пациента.

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил отстранение россиян. Об этом решении сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Сезонные отключения горячей воды в Москве начнутся с 15 мая. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.