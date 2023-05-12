14:30Спорт
Новости часа: в Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца. Как отметил Сергей Собянин, врачи спасли жизнь пациента.
Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил отстранение россиян. Об этом решении сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.
Сезонные отключения горячей воды в Москве начнутся с 15 мая. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.