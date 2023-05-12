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Собянин поздравил столичных медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Собянин поздравил столичных медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

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Свой профессиональный праздник 12 мая отмечают медсестры. Сергей Собянин опубликовал поздравление в своем телеграм-канале, поблагодарив их за самоотдачу. По словам мэра, эта работа требует особого мастерства, именно от медсестер во многом зависит настрой пациентов на выздоровление.

В данный момент в столичных поликлиниках и больницах трудятся 50 тысяч таких специалистов, которые постоянно повышают свою квалификацию, осваивая нововведения в области цифровизации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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