Собянин поздравил столичных медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Свой профессиональный праздник 12 мая отмечают медсестры. Сергей Собянин опубликовал поздравление в своем телеграм-канале, поблагодарив их за самоотдачу. По словам мэра, эта работа требует особого мастерства, именно от медсестер во многом зависит настрой пациентов на выздоровление.

В данный момент в столичных поликлиниках и больницах трудятся 50 тысяч таких специалистов, которые постоянно повышают свою квалификацию, осваивая нововведения в области цифровизации.

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