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Экономика

Новости часа: Собянин подвел итоги II Московской недели интерьера и дизайна

Новости часа: Собянин подвел итоги II Московской недели интерьера и дизайна

Собянин рассказал об итогах II Московской недели интерьера и дизайна

Собянин рассказал об итогах Московской недели интерьера и дизайна

Собянин: число путей между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят

Новости часа: Собянин рассказал об обновленном Южном речном вокзале

Собянин рассказал об обновленном Южном речном вокзале

Новости часа: в столичном "Банке технологий" собрали более 400 инновационных разработок

Собянин сообщил о росте популярности столичного "Банка технологий"

Собянин: почти 30 бывших доходных домов XIX–XX веков отремонтируют в столице

Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении исторических зданий в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 250 тысяч человек посетили II Московскую неделю интерьера и дизайна. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Представители Wildberries в пятницу, 12 мая, проведут встречи с продавцами, которые устроили пикет. Об этом сообщили в маркетплейсе.

Программа капремонта столичных поликлиник по новому стандарту выполнена на 40%. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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