Новости часа: Собянин подвел итоги II Московской недели интерьера и дизайна

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 250 тысяч человек посетили II Московскую неделю интерьера и дизайна. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Представители Wildberries в пятницу, 12 мая, проведут встречи с продавцами, которые устроили пикет. Об этом сообщили в маркетплейсе.

Программа капремонта столичных поликлиник по новому стандарту выполнена на 40%. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.