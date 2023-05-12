Собянин рассказал об итогах II Московской недели интерьера и дизайна

Московская неделя интерьера и дизайна завершилась на ВДНХ. Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, ее посетили более 250 тысяч человек. Свои дизайнерские решения гостям представили 650 компаний из России и дружественных стран.

На выставку привезли почти в полтора раза больше брендов, чем в 2023 году. Гостям представили мебель, декор, текстиль, сантехнику, посуду, двери, окна и многое другое. Новинки можно было внимательно изучить и даже опробовать.

Экономический итог недели интерьера и дизайна – 17 подписанных соглашений на общую сумму почти 14 миллиардов рублей. По словам мэра, отныне это мероприятие станет ежегодным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.