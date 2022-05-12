Сергей Собянин поздравил московских медсестер с профессиональным праздником и поблагодарил за отличную работу.

"Хотел поздравить в вашем лице медработников, медсестер города Москвы – это около 50 тысяч человек. Благодаря вам, вашему труду во многом наши пациенты москвичи получают качественную и комфортную помощь, от вас зависит здоровье москвичей", – сказал мэр.

На сегодня в России в качестве медицинских сестер и братьев трудится более 150 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.