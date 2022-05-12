Собянин принял решение об открытии еще 13 зон отдыха у водоемов столицы

13 новых зон отдыха у воды откроют в Москве к лету. Подготовку должны завершить до 25 мая. Такое поручение дал Сергей Собянин на заседании московского правительства.

Одна из новых зон будет с возможностью купания – в усадьбе Михалково на Головинских прудах. Таким образом, количество мест отдыха у водоемов увеличится до 139. Найти подходящее место можно будет в каждом московском округе.

К сезону специалисты закончат очистку водоемов и благоустройство территорий рядом. Среди подготовленных мест массового отдыха будут Нижнекаменский пруд в Крюкове, парки "Грачевка", "Дубки", парк Северного речного вокзала, где летом всегда много людей. А также сквер у кинотеатра "Баку" на улице Усиевича.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.