Собянин утвердил проект благоустройства набережной Москвы-реки в ЮАО

Еще одно пространство для прогулок и отдыха появится на юге столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В районе Москворечье-Сабурово благоустроят набережную Москвы-реки. Речь идет об участке от железнодорожного моста МЦД-2 до Братеевского каскадного парка. Там появятся пешеходные, велосипедные и беговые дорожки, а также кафе.

Недалеко от Сабуровских железнодорожных мостов сделают смотровую площадку. С нее будет открываться живописный вид на реку и город. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.