Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды

В Москве к лету откроют 13 новых зон отдыха у воды. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России продлили до 19 мая, заявила Росавиация.

В Курске предотвратили теракт, который готовил местный житель в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом рассказали в ФСБ РФ.