Статусы "Московская медсестра" и "Московский медбрат" учредят в столице

В столице учредят статусы "Московская медсестра" и "Московский медбрат". Их обладатели будут дополнительно получать 7,5 тысячи рублей, если сдадут экзамен.

Кроме того, к профессиональному празднику каждому из них будет выдана премия 20 тысяч рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе церемонии награждения в Государственном Кремлевском дворце.

Собянин отметил, что в нескольких поликлиниках Москвы врачи, медбратья и медсестры ходят в новой медицинской форме. Планируется, что теперь она будет выдаваться бесплатно всем, а ее дизайн будут обновлять каждый год. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.