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12 апреля, 12:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о растущих объемах производства предприятий космической отрасли в Москве

Собянин рассказал о растущих объемах производства предприятий космической отрасли в Москве

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Столичные предприятия космической отрасли ежегодно наращивают темпы производства и расширяют ассортимент. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что Москва – это центр ракетно-космической отрасли страны. В городе работают свыше 40 ведущих исследовательских институтов, научно-технических центров, лабораторий, а также компаний-производителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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