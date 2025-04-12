12 апреля, 12:15Мэр Москвы
Собянин рассказал о растущих объемах производства предприятий космической отрасли в Москве
Столичные предприятия космической отрасли ежегодно наращивают темпы производства и расширяют ассортимент. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Глава города подчеркнул, что Москва – это центр ракетно-космической отрасли страны. В городе работают свыше 40 ведущих исследовательских институтов, научно-технических центров, лабораторий, а также компаний-производителей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.