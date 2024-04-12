Новости часа: в новой детской поликлинике в Бирюлеве Восточном будут принимать 55 врачей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новой детской поликлинике в Бирюлеве Восточном будут принимать 55 врачей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Комплекс по производству продуктов питания построят на севере Москвы, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Циклон принесет в Москву прохладную погоду и небольшие дожди на следующей неделе. Об этом сообщил синоптик Роман Вильфанд.

