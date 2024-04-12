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Новости

12 апреля, 22:30

Новости

Новости часа: в Москве планируют реконструировать более 3 км дорог в двух районах

Новости часа: в Москве планируют реконструировать более 3 км дорог в двух районах

Новости часа: парк "Сокольники" благоустроят в 2024 году

Новости часа: Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Собянин утвердил проект реконструкции дорог на северо-востоке Москвы

Новости часа: здание детской поликлиники в Бирюлеве Восточном в 1,5 раза больше старого

Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Новости часа: мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Собянин: правительство Москвы вручит 50 премий молодым исследователям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве планируют реконструировать более 3 километров дорог в двух районах. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Реставрацию памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве завершат в ноябре, рассказали в Мосгорнаследии.

Циклон принесет в Москву прохладную погоду и небольшие дожди на следующей неделе, заявил синоптик Роман Вильфанд.

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