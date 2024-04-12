Новости часа: в Москве планируют реконструировать более 3 км дорог в двух районах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве планируют реконструировать более 3 километров дорог в двух районах. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Реставрацию памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве завершат в ноябре, рассказали в Мосгорнаследии.

Циклон принесет в Москву прохладную погоду и небольшие дожди на следующей неделе, заявил синоптик Роман Вильфанд.

