Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 18:15

Новости

Новости часа: Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Новости часа: Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Собянин утвердил проект реконструкции дорог на северо-востоке Москвы

Новости часа: здание детской поликлиники в Бирюлеве Восточном в 1,5 раза больше старого

Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Новости часа: мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Собянин: правительство Москвы вручит 50 премий молодым исследователям

"Мой район. Новости": обновление поликлиники на Амурской улице завершится в 2024 году

Новости часа: мэр Москвы поздравил космонавтов и работников ракетно-космической отрасли

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном. В ней будут принимать 55 врачей – педиатров и узких специалистов, уточнил Сергей Собянин.

Отделка внутренних помещений станции столичного метро "Бачуринская" готова на 47%. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Музеи Московского Кремля изменят график работы в майские праздники. Об этом предупредили в их пресс-службе.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородтранспортметрокультуравидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика