Новости часа: Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном. В ней будут принимать 55 врачей – педиатров и узких специалистов, уточнил Сергей Собянин.

Отделка внутренних помещений станции столичного метро "Бачуринская" готова на 47%. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Музеи Московского Кремля изменят график работы в майские праздники. Об этом предупредили в их пресс-службе.