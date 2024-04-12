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12 апреля, 18:15

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Собянин утвердил проект реконструкции дорог на северо-востоке Москвы

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В Северном Медведкове и Лосиноостровском районе Москвы обновят более 3 километров дорог. Такими планами поделился Сергей Собянин.

Работы пройдут на улицах Малыгина, Осташковской и Широкой. Там установят дополнительные светофоры, обустроят велодорожки, тротуары, наземные переходы и парковки.

После обновления разворотной площадки на Осташковской улице появятся дополнительные въезды и выезды с Широкой улицы и проезда Шокальского. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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