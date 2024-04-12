Собянин утвердил проект реконструкции дорог на северо-востоке Москвы

В Северном Медведкове и Лосиноостровском районе Москвы обновят более 3 километров дорог. Такими планами поделился Сергей Собянин.

Работы пройдут на улицах Малыгина, Осташковской и Широкой. Там установят дополнительные светофоры, обустроят велодорожки, тротуары, наземные переходы и парковки.

После обновления разворотной площадки на Осташковской улице появятся дополнительные въезды и выезды с Широкой улицы и проезда Шокальского. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.