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Новости

Новости

12 апреля, 18:00

Новости

Новости часа: здание детской поликлиники в Бирюлеве Восточном в 1,5 раза больше старого

Новости часа: здание детской поликлиники в Бирюлеве Восточном в 1,5 раза больше старого

Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Новости часа: мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Собянин: правительство Москвы вручит 50 премий молодым исследователям

"Мой район. Новости": обновление поликлиники на Амурской улице завершится в 2024 году

Новости часа: мэр Москвы поздравил космонавтов и работников ракетно-космической отрасли

Собянин: Москва – важнейший центр ракетно-космической промышленности

В столице создадут единый стандарт работы курьеров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новое пятиэтажное здание детской поликлиники в Бирюлеве Восточном в 1,5 раза больше старого. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Циклон принесет в Москву на следующей неделе прохладную облачную погоду и небольшие дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Максимально разрешенную скорость на участке М-11 увеличат до 130 километров в час с 15 апреля. Об этом предупредил "Автодор".

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