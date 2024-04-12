Новости часа: здание детской поликлиники в Бирюлеве Восточном в 1,5 раза больше старого

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новое пятиэтажное здание детской поликлиники в Бирюлеве Восточном в 1,5 раза больше старого. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Циклон принесет в Москву на следующей неделе прохладную облачную погоду и небольшие дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Максимально разрешенную скорость на участке М-11 увеличат до 130 километров в час с 15 апреля. Об этом предупредил "Автодор".