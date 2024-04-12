Собянин: правительство Москвы вручит 50 премий молодым исследователям

В столице начался прием заявок от молодых ученых на соискание премии правительства Москвы. 50 лауреатов в 22 номинациях получат гранты по 2 миллиона рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Награду будут присуждать за достижения в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение инноваций, которые повышают эффективность экономики и социальной сферы города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.