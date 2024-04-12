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12 апреля, 12:00

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Новости часа: мэр Москвы поздравил космонавтов и работников ракетно-космической отрасли

Новости часа: мэр Москвы поздравил космонавтов и работников ракетно-космической отрасли

Собянин: Москва – важнейший центр ракетно-космической промышленности

В столице создадут единый стандарт работы курьеров

Собянин рассказал, каким станет парк "Сокольники" после обновления

Мэр Москвы поздравил космонавтов и работников ракетно-космической отрасли

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Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Новости часа: в Москве расширят парковки на территории четырех больниц

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 тысяч человек работают на столичных предприятиях космической отрасли. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году проведут благоустройство и реабилитацию парка "Сокольники". Работы пройдут в три этапа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Анталья, Стамбул и Сочи войдут в топ популярных направлений из аэропортов Москвы на майские выходные. Это данные аэропортов.

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