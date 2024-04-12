Новости часа: мэр Москвы поздравил космонавтов и работников ракетно-космической отрасли

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 тысяч человек работают на столичных предприятиях космической отрасли. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году проведут благоустройство и реабилитацию парка "Сокольники". Работы пройдут в три этапа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Анталья, Стамбул и Сочи войдут в топ популярных направлений из аэропортов Москвы на майские выходные. Это данные аэропортов.