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12 апреля, 08:45

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Собянин рассказал, каким станет парк "Сокольники" после обновления

Собянин рассказал, каким станет парк "Сокольники" после обновления

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В парке Сокольники проведут работы по благоустройству и реабилитации. Работы пройдут в три этапа. О планах на ближайшее время в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Сначала приведут в порядок природную территорию, площадью более 88 гектаров. При этом уникальный природный ландшафт сохранят, а прогулочные маршруты, освещение, детские и спортивные площадки, лавочки и беседки обновят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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