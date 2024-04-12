Собянин рассказал, каким станет парк "Сокольники" после обновления

В парке Сокольники проведут работы по благоустройству и реабилитации. Работы пройдут в три этапа. О планах на ближайшее время в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Сначала приведут в порядок природную территорию, площадью более 88 гектаров. При этом уникальный природный ландшафт сохранят, а прогулочные маршруты, освещение, детские и спортивные площадки, лавочки и беседки обновят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.